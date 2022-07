Koulibaly al Chelsea, De Laurentiis incassa 40 milioni: così lo ha venduto, il retroscena (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra i tifosi del Napoli c’è grade sconforto per la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Il difensore senegalese si trova a Milano dove attende il via libera per volare a Londra e firmare il nuovo contratto con il club inglese. Niente Dimaro per quello che doveva essere il capitano designato dopo Insigne. Ieri si parlava di un presidente del Napoli furioso con l’agente Ramadani, ma Corriere dello Sport racconta di un De Laurentiis che per vendere Koulibaly al Chelsea ha lavorato gomito a gomito con l’agente del giocatore senegalese. Anche perché il presidente del Napoli non volevo rischiare di perderlo a parametro zero nel 2023, così come accaduto anche con Lorenzo Insigne. Koulibaly al Chelsea: la trattativa di De Laurentiis e ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra i tifosi del Napoli c’è grade sconforto per la cessione di Kalidoual. Il difensore senegalese si trova a Milano dove attende il via libera per volare a Londra e firmare il nuovo contratto con il club inglese. Niente Dimaro per quello che doveva essere il capitano designato dopo Insigne. Ieri si parlava di un presidente del Napoli furioso con l’agente Ramadani, ma Corriere dello Sport racconta di un Deche per venderealha lavorato gomito a gomito con l’agente del giocatore senegalese. Anche perché il presidente del Napoli non volevo rischiare di perderlo a parametro zero nel 2023,come accaduto anche con Lorenzo Insigne.al: la trattativa di Dee ...

