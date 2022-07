Koulibaly al Chelsea, contestazione dei tifosi, Giuntoli: “Non dipende da noi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Non dipende da noi”, il ds Giuntoli risponde ad un tifoso in tribuna che chiedeva di Koulibaly Kalidou Koulibaly è partito per Londra, direzione Chelsea, mentre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Nonda noi”, il dsrisponde ad un tifoso in tribuna che chiedeva diKalidouè partito per Londra, direzione, mentre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - pisto_gol : Con la cessione di #Koulibaly al #Chelsea il calcio italiano perde un grande giocatore e una bella persona, un uomo… - baxbbota : RT @DiMarzio: Come #Koulibaly ha scelto il #Chelsea: cifre e retroscena dell’affare - BeatriceButi : Scommetto che ai gironi di #ChampionsLeague becchiamo il #Chelsea ?? #Koulibaly -