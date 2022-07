Koulibaly al Chelsea, ci siamo: il difensore è arrivato a Londra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ormai si attende solo l'annuncio ufficiale: Kalidou Koulibaly sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Chelsea. Il difensore è già arrivato a Londra per la firma del contratto. Domani ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ormai si attende solo l'annuncio ufficiale: Kalidousta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del. Ilè giàper la firma del contratto. Domani ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - pisto_gol : Con la cessione di #Koulibaly al #Chelsea il calcio italiano perde un grande giocatore e una bella persona, un uomo… - napolimagazine : SKY - Di Marzio: 'Koulibaly è arrivato a Londra, giovedì le visite mediche con il Chelsea' - apetrazzuolo : SKY - Di Marzio: 'Koulibaly è arrivato a Londra, giovedì le visite mediche con il Chelsea' -