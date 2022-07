Koulibaly a Londra: domani le visite, poi volo per Los Angeles dal Chelsea (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Il senegalese raggiungerà la tournée Koulibaly è arrivato a Londra. domani ci saranno le visite mediche e venerdì potrebbe andare a Los Angeles per raggiungere i suoi nuovi compagni in tournée. Lo riporta Sky Sport. Il difensore senegalese è ormai virtualmente un giocatore del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Il senegalese raggiungerà la tournéeè arrivato aci saranno lemediche e venerdì potrebbe andare a Losper raggiungere i suoi nuovi compagni in tournée. Lo riporta Sky Sport. Il difensore senegalese è ormai virtualmente un giocatore del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

