Kledi | cosa fa oggi e perché non lo vediamo in tv

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Impossibile dimenticarsi di, il ballerino professionista che per anni è stato al centro di Amici. Ma orafa nella vita? Da diversi anni i fan di Amici non fanno altro che chiedersi: ma che fine ha fatto? Stiamo parlando del ballerino albanese che per anni ha fatto parte del programma di Maria De Filippi. Proprio grazie alla conduttrice è riuscito a diventate coreografo e a insegnare in diverse scuole famose d’Italia.: eccofaha 47 anni e continua a girare per il paese nei vari spettacoli, l’ultimo a cui ha partecipato è stato quello in in memoria di Carla Fracci, un vero e proprio gran galà della danza ideato proprio dacon Silvia Frecchiami. Nel cast dello spettacolo vedremo anche Giulia ...