Kirby’s Dream Buffet: ecco il trailer del nuovo titolo multiplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nintendo lancia il guanto di sfida a Fall Guys: a sorpresa, la Grande N ha rilasciato un trailer per l’inatteso Kirby’s Dream Buffet Quest’estate la Grande N ci delizierà (letteralmente) con un nuovo titolo multiplayer, stando al trailer con cui è stato annunciato Kirby’s Dream Buffet. Stando allo scoppiettante video di presentazione, si tratta della seconda rivisitazione di un concetto accantonato da tempo. Così come Blowour Blast su 3DS ha infatti reinterpretato il primo Dream Land (spianando la strada a La Terra Perduta), ora abbiamo a che vedere con la Gara dei Buongustai (Super Star/Fun Pak, SNES) in chiave moderna. In altre parole, dunque, una gara sia di velocità che di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nintendo lancia il guanto di sfida a Fall Guys: a sorpresa, la Grande N ha rilasciato unper l’inattesoQuest’estate la Grande N ci delizierà (letteralmente) con un, stando alcon cui è stato annunciato. Stando allo scoppiettante video di presentazione, si tratta della seconda rivisitazione di un concetto accantonato da tempo. Così come Blowour Blast su 3DS ha infatti reinterpretato il primoLand (spianando la strada a La Terra Perduta), ora abbiamo a che vedere con la Gara dei Buongustai (Super Star/Fun Pak, SNES) in chiave moderna. In altre parole, dunque, una gara sia di velocità che di ...

Pubblicità

NintendoItalia : Insegui la vittoria abbuffandoti di fragole nelle ghiottissime gare di Kirby’s Dream Buffet, in arrivo quest'estate… - iCrewPlay : Kirby’s Dream Buffet annunciato ufficialmente da Nintendo - nicorobin4444 : RT @nintendo_hall: Kirby’s Dream Buffet: titolo annunciato ed in arrivo in estate su Nintendo Switch - nicorobin4444 : RT @nintendo_hall: Kirby’s Dream Buffet: titolo annunciato ed in arrivo in estate su Nintendo Switch - xeratdragons : New post: In Kirby’s Dream Buffet potrai affrontare un altro giocatore sulla stessa console o u -

Un nuovo gioco gratis di Kirby quest'estate su Switch Il trailer con il quale è stato presentato questo nuovo Kirby's Dream Buffet mostra come lo scopo del gioco si quello di mangiare quante più fragole durante il percorso, in modo da arrivare al ... Kirby's Dream Buffet: annunciato titolo multiplayer con torte e fragole in arrivo quest'estate Quest'estate, Kirby's Dream Buffet servirà una deliziosa porzione di divertimento multiplayer in locale e online su Nintendo Switch . Disponibile esclusivamente nel Nintendo eShop , Kirby's Dream Buffet vedrà una ... Il trailer con il quale è stato presentato questo nuovoBuffet mostra come lo scopo del gioco si quello di mangiare quante più fragole durante il percorso, in modo da arrivare al ...Quest'estate,Buffet servirà una deliziosa porzione di divertimento multiplayer in locale e online su Nintendo Switch . Disponibile esclusivamente nel Nintendo eShop ,Buffet vedrà una ...