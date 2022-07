Pubblicità

L'Ucraina ha bisogno di almeno 165,1 miliardi di dollari per la ricostruzione del dopoguerra. Lo stima la Kyivof Economics (Kse), come riporta Kyiv Independent. Le abitazioni danneggiate rappresentano quasi il 40% delle perdite, che ammontano a 36,6 miliardi di dollari, secondo l'ultimo aggiornamento ...... professore presso la Londonof Economics , in un'intervista al Financial Times . "Sarebbe ... A giugno il sito Politico Europe ha raccontato come la task force di 100 persone creata dastia ... Kiev School Economics, 165,1 mld costo ricostruzione Ucraina L'Ucraina ha bisogno di almeno 165,1 miliardi di dollari per la ricostruzione del dopoguerra. Lo stima la Kyiv School of Economics (Kse), come riporta Kyiv Independent. (ANSA) ...