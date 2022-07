Kiev | due missili russi hanno colpito Zaporizhzhia

Pubblicità

Erosenn67299186 : RT @DonbassItalia: ????????????? Forze alleate Russe e delle due repubbliche indipendenti LNR e DNR si impossessano sul fronte di Sloviansk di ar… - isterikakaratek : RT @DonbassItalia: ????????????? Forze alleate Russe e delle due repubbliche indipendenti LNR e DNR si impossessano sul fronte di Sloviansk di ar… - Loris74411866 : RT @DonbassItalia: ????????????? Forze alleate Russe e delle due repubbliche indipendenti LNR e DNR si impossessano sul fronte di Sloviansk di ar… - saprissacampeo1 : RT @DonbassItalia: ????????????? Forze alleate Russe e delle due repubbliche indipendenti LNR e DNR si impossessano sul fronte di Sloviansk di ar… - flaviotiravento : RT @DonbassItalia: ????????????? Forze alleate Russe e delle due repubbliche indipendenti LNR e DNR si impossessano sul fronte di Sloviansk di ar… -

Gli invasori russi hanno lanciatomissili sulla città di Zaporizhzhia, nel sud - est dell'Ucraina. Lo ha annunciato l'amministrazione militare regionale, riferisce Ukrinform. "missili nemici sono stati registrati a Zaporizhzhia. Una delle aziende della città è stata colpita", si legge nella dichiarazione. . 13 luglio 2022In realtà, la tensione tra iPaesi per il controllo dell'acqua risale già a diversi anni fa, quando, nel 2014, dopo l'annessione forzata della Crimea alla Russia,ha fatto costruire in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Kiev, 13 lug. "Nella regione di Zaporizhzhia sono stati sparati due missili nemici che hanno preso di mira un'attività commerciale. Ulteriori informazioni uffic ...