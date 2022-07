Juventus | ecco Cambiaso | è arrivato al JMedical

(Di mercoledì 13 luglio 2022)- Lacontinua il suo calciomercato in entrata, dopo l’acquisto e la successiva di presentazione di Di Maria e Pogba, ora si chiude per. Aspettando Zaniolo, i bianconeri coprono la fascia difensiva. Lastamane ha accolto al, Andrea, classe 00? che arriva a titolo definitivo dal Genoa. L’operazione si è svolta tramite uno scambio con Dragusin, difensore classe 02? che farà percorso inverso a Genoa. Alle ore 10 èl’esterno, si sottoporrà alle visite mediche per sbloccare poi l’idonietà sportiva. Sullo sfondo c’è il Bologna, che vorrebbe strappare un prestito dai bianconeri per, superando la concorrenza della Salernitana., i numeri di ...

Cambiaso firmerà il contratto con la Juventus che lo ha soffiato a una nutrita concorrenza. Sono bastati pochi tocchi nel primo allenamento per mandare in orbita l'Angel della Juventus e i tifosi bianconeri. Tacchi, rabbona e gol al volo di tacco - rabona. Paulo Dybala, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la sua esperienza con i bianconeri, parlando della Vecchia Signora.