Juventus, CdS: "Pogba vuole davvero tornare grande con i bianconeri" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Juventus, CDS- Ad oggi come riporta il CdS la Juventus ha presentato in maniera davvero importante il grande ritorno dell'estate. Le parole di Pogba in conferenza hanno dato davvero la grande idea di come oggi la Juventus e il suo modo di essere sono davvero uguali, oggi con grande voglia di rivalsa per tutti allo stesso modo. "Pogba. Ecco Paul, ecco il campione che tutto il mondo juventino attendeva. Dopo sei anni, il ritorno del Polpo è realtà e promette decisamente bene, vedendo la carica del francese. Sorridente, brillante, spiritoso, quando gioca con l'italiano facendo finta di non capire bene o di non parlarlo al meglio («Non siate duri con me se faccio qualche errore…»), quando scherza con la ...

