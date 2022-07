Juventus, CdS: “De Ligt e il Bayern che tira e molla sul prezzo” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS ad oggi la squadra Juventus è in piena trattativa per la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. La squadra bianconera ha messo il grande prezzo per l’olandese, ma il club tedesco non vorrebbe sborsare tutta la grande cifra che la Juventus impone. De Ligt è ancora juventino, ma le strade sono tutte aperte. “Juve attende una nuova mossa da parte del Bayern Monaco, intenzionato a strappare De Ligt ai bianconeri. Il primo assalto è stato infruttuoso, visto che ha sancito ancora tutta l’entità della distanza tra i club. Ora i bavaresi, che puntano forte sull’accordo già raggiunto con l’olandese per un contratto fino al 2027, sono chiamati ad un passo ulteriore, così da migliorare la prima proposta da 60 ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS ad oggi la squadraè in piena trattativa per la cessione di DealMonaco. La squadra bianconera ha messo il grandeper l’olandese, ma il club tedesco non vorrebbe sborsare tutta la grande cifra che laimpone. Deè ancora juventino, ma le strade sono tutte aperte. “Juve attende una nuova mossa da parte delMonaco, intenzionato a strappare Deai bianconeri. Il primo assalto è stato infruttuoso, visto che ha sancito ancora tutta l’entità della distanza tra i club. Ora i bavaresi, che puntano forte sull’accordo già raggiunto con l’olandese per un contratto fino al 2027, sono chiamati ad un passo ulteriore, così da migliorare la prima proposta da 60 ...

