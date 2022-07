Juvecaserta Academy | rinnova il capitano Mastroianni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Il primo degli under, previsti dalla normativa del campionato di serie B, è ilbianconero Davide, che hato il suo accordo di collaborazione con la Ble. Nato a Napoli il 12 settembre 2001, alto 185 cm, Davide, guardia/play, è cresciuto nel vivaio casertano, facendo poi esperienza in serie C con il New Basket Caserta ed in A2 con lo Sporting Clube con il Derthona Basket, con cui ha disputato la Supercoppa di Lega di serie A2. Lasciato Derthona, ha firmato con la Blecontribuendo nel 2020/21 alla promozione in serie C gold e lo scorso anno alla conquista della Coppa Campania. Nelle 27 gare disputate dello scorso campionato di C ...