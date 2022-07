Juve Zaniolo, Cherubini insiste per lo scambio: le ultime (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juve insiste per Zaniolo e Cherubini vuole arrivare al classe ’99 con uno scambio, soluzione al momento poco gradita dalla Roma La Juve pensa sempre a Zaniolo per aggiungere qualità al centrocampo di Allegri. La trattativa con la Roma al momento non è delle più semplici, anche se i giallorossi avrebbero aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Cherubini, però, insiste per provare a fare uno scambio di prestiti senza vincoli. Questa soluzione al momento non scalda la trattativa, intanto Zaniolo potrebbe non giocare contro il Sunderland. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lapervuole arrivare al classe ’99 con uno, soluzione al momento poco gradita dalla Roma Lapensa sempre aper aggiungere qualità al centrocampo di Allegri. La trattativa con la Roma al momento non è delle più semplici, anche se i giallorossi avrebbero aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto., però,per provare a fare unodi prestiti senza vincoli. Questa soluzione al momento non scalda la trattativa, intantopotrebbe non giocare contro il Sunderland. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

