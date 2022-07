Juve | gli stadi della tournée americana

(Di mercoledì 13 luglio 2022) È tutto pronto per lastatunitensentus. Dopo i lunghi anni segnati dall'emergenza pandemica, alcune big del calcio internazionale hanno scelto di tornare a trascorrere "on the road" ...

Pubblicità

juventusfc : ?? @paulpogba: «Io e la Juve abbiamo gli stessi obiettivi: tornare a vincere. Quest'anno deve essere molto important… - juventusfc : ?? @paulpogba: «Io voglio vincere, come la Juve. Sono sempre lo stesso, con gli stessi obiettivi. Voglio aiutare la… - _Morik92_ : #Cambiaso ha terminato le visite mediche una decina di minuti fa. Sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli le… - mario_cirio : RT @Pasky973: ?????? Caso #Suarez, prosciolto il legale incaricato della #Juve: rinviati a giudizio i vertici dell’università di Perugia. Ovvi… - armandomanzini : RT @angelmnt99: Ma fatemi capire ina cosa. Il Napoli perde il miglior difensore, la Juve vende il megagalattico difensore De Ligt, l'inda p… -

È tutto pronto per la tournée statunitense della Juventus. Dopo i lunghi anni segnati dall'emergenza pandemica, alcune big del calcio internazionale hanno scelto di tornare a trascorrere "on the road" ...La sua Juventus si è rafforzata in maniera notevole conarrivi a parametro zero di Paul Pogba e Angel Di Maria, approdati alla Continassa in concomitanza con l'inizio del ritiro precampionato. ...Tra infortuni, gol, silenzi e calciomercato, quella di Nicolò Zaniolo con la Roma è stata fin qui una preparazione estiva molto movimentata ...Il Monza del Presidente Berlusconi vuole continuare a stupire e dopo gli acquisti di Ranocchia, Carboni, Cragno, Pessina e Birindelli, ora sta preparando il grande colpo in attacco per puntare alla sa ...