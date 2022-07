Johnny Depp-Amber Heard | giudice respinge richiesta attrice nuovo processo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Undella Virginia ha respinto l’istanza presentata daper annullare il verdetto che l’ha vista sconfitta nella causa per diffamazione intentata contro l’ex marito, accusato di violenza domestica. IlPenney Azcarate, riportano i media americani, non ha trovato motivi per ordinare un. I legali dil’avevano chiesto dopo aver scoperto un errore nella selezione di uno dei sette giurati. Ilha respinto tale tesi, ritenendo che il team diavrebbe dovuto sollevare l’obiezione prima della sentenza e che non ci sono prove che l’errore abbia influenzato il. L'articolo proviene da Sbircia la ...

