John McEnroe e gli oppiacei | “Il tennis era infernale Il loro uso era molto più frequente”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilè cambiato drasticamente negli ultimi anni, ne sa qualcosa. Vero e proprio esteta di questo sport, lo statunitense in carriera oltre a vincere sette tornei dello Slam ne ha combinate di tutti i colori. In un’intervista rilasciata al Telegraph ha confessato alcuni di questi bizzarri episodi. Nel 1981 dopo aver vinto Wimbledon superando il re dei Championships Bjorn Borg, bucò il tradizionale party di gala. “Chrissie Hynde e la sua band stavano venendo a casa mia, la Draycott House a Chelsea. Una cosa discreta, proprio come volevo io, senza paparazzi. Mi sono chiesto: ‘Perché diavolo dovrei voler andare a una cena soffocante e uscire con un gruppo di persone che ha tre volte la mia età?’. Ho chiesto a mio padre se dovevo fare almeno una comparsata. Ha detto: ‘Non lo so’. E così ho pensato: ‘Ma chi se ne frega, ...