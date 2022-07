Joao Pedro lascia l’Italia: accordo con il Fenerbahce, i dettagli dell’intesa con il Cagliari (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ stato definito il futuro di Joao Pedro. L’attaccante è reduce da una stagione deludente, dal punto di vista personale e di squadra che si è conclusa con la retrocessione in Serie B con il Cagliari. Si tratta di un attaccante ancora molto forte, in grado di togliersi tante soddisfazioni e fare la differenza dal punto di vista tecnico e realizzativo. E’ stato uno dei pezzi pregiati del calciomercato, considerando anche la necessità del club sardo di vendere il calciatore dopo la retrocessione. Joao Pedro è stato in trattativa con club di Serie A, soprattutto Monza e Salernitana ma l’accordo tra società non è stato raggiuto. Si sono inserite squadre dall’estero, soprattutto il Galatasaray ma lo scatto decisivo è stato realizzato dal Fenerbahce. L’affare con il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ stato definito il futuro di. L’attaccante è reduce da una stagione deludente, dal punto di vista personale e di squadra che si è conclusa con la retrocessione in Serie B con il. Si tratta di un attaccante ancora molto forte, in grado di togliersi tante soddisfazioni e fare la differenza dal punto di vista tecnico e realizzativo. E’ stato uno dei pezzi pregiati del calciomercato, considerando anche la necessità del club sardo di vendere il calciatore dopo la retrocessione.è stato in trattativa con club di Serie A, soprattutto Monza e Salernitana ma l’tra società non è stato raggiuto. Si sono inserite squadre dall’estero, soprattutto il Galatasaray ma lo scatto decisivo è stato realizzato dal. L’affare con il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @Fenerbahce, i dettagli dell'acquisto di #JoaoPedro - Glongari : Anche il #Fenerbahçe ha sondato il terreno per Joao Pedro del #Cagliari. Il giocatore ha già un’offerta dal #Galatasaray. - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FENERBAHCE, ACCORDO COL CAGLIARI PER JOAO PEDRO Affare da 6.5 milioni più bonus, a lui tre anni d… - SPalermo91 : RT @NickCecca: Joao Pedro, Cagliari e Fenerbahce hanno trovato un accordo sulla base di 6,5 milioni di euro. Per il giocatore tre anni di c… - marcullo02 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO FENERBAHCE, ACCORDO COL CAGLIARI PER JOAO PEDRO Affare da 6.5 milioni più bonus, a lui tre anni di contratt… -