Jessica Chastain difende Florence Pugh dalle critiche ricevute dopo la sfilata di Valentino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Jessica Chastain ha sostenuto pubblicamente Florence Pugh attraverso Instagram dopo che la star è stata criticata per aver mostrato i suoi capezzoli in un abito trasparente al Valentino Haute Couture Show. Jessica Chastain, attraverso una storia di Instagram pubblicata questo lunedì, ha difeso Florence Pugh, che di recente è stata attaccata da una moltitudine di haters online per aver indossato un abito trasparente al Valentino Haute Couture Show a Roma lo scorso fine settimana. "Perché è così minaccioso per alcuni uomini rendersi conto che le donne possono amare i propri corpi senza il loro permesso? Noi non vi apparteniamo", ha scritto la Chastain, 45 anni, nella sua storia di ...

