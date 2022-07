James Webb, il presidente USA Biden presenta la prima foto del mega telescopio che rimarrà nella Storia (Di mercoledì 13 luglio 2022) È stato il presidente degli Stati Uniti d’America in persona, Joe Biden, su sua decisione, ad annunciare ed a mostrare la prima immagine fotografica del telescopio James Webb Space, scelta per dimostrare al mondo l’eccezionale potenziale di ricerca e di scoperta per un viaggio già definito ai limiti del tempo e dello spazio. La prima immagine fotografica scattata dal telescopio James Webb diffusa al mondo dalla NASA e dal presidente degli Stati Uniti Biden – ComputerMagazine.itÈ stato un fuori programma in piena regola. Il protocollo ufficiale prevedeva che la NASA pubblicasse ufficialmente l’immagine fotografica Martedì 12 Luglio e ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) È stato ildegli Stati Uniti d’America in persona, Joe, su sua decisione, ad annunciare ed a mostrare laimmaginegrafica delSpace, scelta per dimostrare al mondo l’eccezionale potenziale di ricerca e di scoperta per un viaggio già definito ai limiti del tempo e dello spazio. Laimmaginegrafica scattata daldiffusa al mondo dalla NASA e daldegli Stati Uniti– ComputerMagazine.itÈ stato un fuori programma in piena regola. Il protocollo ufficiale prevedeva che la NASA pubblicasse ufficialmente l’immaginegrafica Martedì 12 Luglio e ...

