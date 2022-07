Italygate | come un complotto che riguarda l’Italia è arrivato alla Casa Bianca

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Leonardo Bianchi Un’assurda e fantasiosa teoria delcon al centroè finita nelle audizioni pubbliche della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’assalto al Congresso degli Stati Uniti, avvenuto il 6 gennaio 2021. La Commissione è stata istituita nel luglio 2021 ed è composta da sette parlamentari democratici e due repubblicani (entrambi fortemente criticati dal partito, che sin dall’inizio ha boicottato i lavori). Finora ci sono state sette udienze, di cui una speciale. Nel corso della quinta, svoltasi il 23 giugno, si è parlato del cosiddetto “”. Secondo questa teoria, il governo italiano e la società Leonardo (ex Finmeccanica) sarebbero stati coinvolti negli (inesistenti) brogli elettorali contro Donald Trump e il Partito Repubblicano. Per quanto improbabile e screditata, la vicenda ...

Facta

