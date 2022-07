Italia protagonista nello spazio | lanciato il satellite tricolore LARES2

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – È avvenuto con successo il lancio inaugurale del nuovo vettore dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Vega-C, partito questo primo pomeriggio dal poligono di lancio situato nella Guiana francese. Il vettorepresenta a bordo ilscientifico dell’Agenzia spazialena (Asi),, e che vede l’Asi in una triplice veste: nelre, nel primo passeggero e nel carico secondario. Una forte identitàna nel progetto, con l’agenzia spaziale nostrana principale contributore in ambito europeo per lo sviluppo delre Vega, realizzato da Avio negli stabilimenti di Colleferro, in provincia di Roma. Ilno...