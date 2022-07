Italia-Islanda domani in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Italia di Milena Bertolini è pronta a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Nel secondo match degli Europei femminili 2022 le Azzurre affrontano l’Islanda, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento domani, giovedì 14 luglio, alle ore 18 all’Academy Stadium di Manchester. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’di Milena Bertolini è pronta a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Nel secondo match deglile Azzurre affrontano l’, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento, giovedì 14 luglio, alle ore 18 all’Academy Stadium di Manchester. La partita verrà trasmessa intv su Rai 1. SportFace.

