Italia in preghiera: 13 luglio | Tutte le info per collegarsi al Rosario in diretta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ecco le info per seguire la preghiera del Santo Rosario in diretta questa sera. Un momento importante che unisce l'Italia per chiedere a Maria la pace e le grazie necessarie. L'atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l'intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Macerata Questa sera L'articolo Italia in preghiera: 13 luglio Tutte le info per collegarsi al Rosario in diretta proviene da La Luce di Maria.

