Italia femminile, Gama: 'Critiche? Se costruttive sono ben accette' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sara Gama, capitana dell'Italia femminile, parla a Sky Sport in vista della sfida con l'Islanda, secondo impegno delle Azzurre agli... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sara, capitana dell', parla a Sky Sport in vista della sfida con l'Islanda, secondo impegno delle Azzurre agli...

Pubblicità

TNannicini : La pandemia e il post-pandemia stanno dimostrando che, senza la piena occupazione femminile, l'Italia non si rialza… - OptaPaolo : 5 - Per la prima volta nella storia l'#Italia femminile ha subito 5 gol in un primo tempo di un match di una fase f… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - infoitsport : Europeo femminile, dopo la botta all'esordio con la Francia Italia in campo per il riscatto contro l'Islanda - danilo_billi_74 : Prossima Coppa Italia Femminile 22-23 ecco il il ranking delle 26 squadra fra A e B -