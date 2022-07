“Isola dei Famosi”, Vladimir Luxuria critica Marialaura: “Ci ha provato con tutti” (Di mercoledì 13 luglio 2022) A poche settimane dalla fine dell'”Isola dei Famosi”, Vladimir Luxuria si è lasciata andare a un piccolo sfogo su alcuni dei naufraghi che hanno avuto maggior peso nell’ultima edizione del reality. L’opinionista ha usato parole molte dure nei confronti di Marialaura De Vitis, Luca Daffré e Lory Del Santo. Sull’ex fidanzata di Paolo Brosio ha detto: “Ha fatto la falegname: chiodo schiaccia chiodo, passando da Alessandro a Luca, ci ha provato con tutti”. Secondo Luxuria, lo scopo di Marialaura è sempre stato uno sin dal suo sbarco in Honduras. “L’obiettivo era chiaro e dichiarato: vincere l”Isola’ – ha spiegato a Novella 2000 -. Niente da fare in nessuno dei fronti”. Per quanto riguarda uno dei possibili amori della De ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 luglio 2022) A poche settimane dalla fine dell'”dei”,si è lasciata andare a un piccolo sfogo su alcuni dei naufraghi che hanno avuto maggior peso nell’ultima edizione del reality. L’opinionista ha usato parole molte dure nei confronti diDe Vitis, Luca Daffré e Lory Del Santo. Sull’ex fidanzata di Paolo Brosio ha detto: “Ha fatto la falegname: chiodo schiaccia chiodo, passando da Alessandro a Luca, ci hacon”. Secondo, lo scopo diè sempre stato uno sin dal suo sbarco in Honduras. “L’obiettivo era chiaro e dichiarato: vincere l”’ – ha spiegato a Novella 2000 -. Niente da fare in nessuno dei fronti”. Per quanto riguarda uno dei possibili amori della De ...

