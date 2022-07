Ironheart | Alden Ehrenreich nel cast della serie Marvel

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel, prodotta daper Disney+, ci sarà anche, con un ruolo avvolto dal mistero. Tra i protagonisti, uno dei progetti, ci sarà ancheEhreinreich, già protagonista dell'universo di Star Wars nel ruolo del giovane Han Solo. L'attore collaborerà quindi ancora una volta con la Disney per realizzare gli episodi destinati alla piattaforma dello studio. L'attrice Dominique Thorne è la protagonista dinel ruolo di Riri Williams, una brillante inventrice adolescente che, nei fumetti, costruisce la sua versionetuta di Iron Man in un ...

Stiamo parlando di Alden Ehrenreich: pochi giorni dopo la presentazione del logo di Ironheart, dunque, è l'attore noto principalmente per il ruolo del giovane Han Solo nello sfortunato Solo: A Star Wars Story.