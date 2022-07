“Io, corriere della droga per amore. Avevo 20 anni: mi hanno beccato con sei kg di cocaina nella valigia e sono stato incarcerato in Perù” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando lo fermano all’imbarco dei voli internazionali dell’aeroporto Chávez a Lima, Valerio Begnardi ha solo 20 anni. In Perù non sa neanche bene perché ci è finito. Dice che è stato l’amore, ma di sicuro c’è solo che, a portarlo al punto dove non si torna indietro, sono state una lunga serie di scelte sbagliate. “Señor, necesito que abra su maletín”, intima la guardia al controllo bagagli. E poi: “Mi segua”. Ma soprattutto, dopo aver scoperto i sei chili di polvere bianca nel fondo della valigia, la frase fatidica: “Se a contatto con la polvere, il reagente diventa di colore azzurro, significa che la sostanza che lei trasporta è cocaina”. Ed è lì, a migliaia di chilometri da casa, che riceve la sua condanna: otto anni di reclusione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando lo fermano all’imbarco dei voli internazionali dell’aeroporto Chávez a Lima, Valerio Begnardi ha solo 20. Innon sa neanche bene perché ci è finito. Dice che èl’, ma di sicuro c’è solo che, a portarlo al punto dove non si torna indietro,state una lunga serie di scelte sbagliate. “Señor, necesito que abra su maletín”, intima la guardia al controllo bagagli. E poi: “Mi segua”. Ma soprattutto, dopo aver scoperto i sei chili di polvere bianca nel fondo, la frase fatidica: “Se a contatto con la polvere, il reagente diventa di colore azzurro, significa che la sostanza che lei trasporta è”. Ed è lì, a migliaia di chilometri da casa, che riceve la sua condanna: ottodi reclusione ...

