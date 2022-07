Inzaghi: «Sono soddisfatto dell’attacco. Ma aspettiamo il mercato…» (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Le parole del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, dopo il match contro il Lugano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione della sua Inter, soprattutto sul reparto offensivo. LE PAROLE– «Lukaku e Lautaro Martinez? Si conoscono benissimo, Sono due campionissimi. Anche Correa ha fatto benissimo, Dzeko è rientrato con qualche giorno d’anticipo. Sono molto soddisfatto dell’attacco, l’anno scorso siamo stati i migliori e quest’anno è arrivato Lukaku. aspettiamo il mercato e vedremo cosa porterà in tutti i settori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Le parole del tecnico dell’Inter Simone, dopo il match contro il Lugano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione della sua Inter, soprattutto sul reparto offensivo. LE PAROLE– «Lukaku e Lautaro Martinez? Si conoscono benissimo,due campionissimi. Anche Correa ha fatto benissimo, Dzeko è rientrato con qualche giorno d’anticipo.molto, l’anno scorso siamo stati i migliori e quest’anno è arrivato Lukaku.il mercato e vedremo cosa porterà in tutti i settori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Reggina_1914 : 'Poi ci sono quelli che hanno trasformato quel filo in un capolavoro' Benvenuto mister #Inzaghi ???? - maurizio_62 : @MatteScm Sono sicuro che voglia andare in una squadra dove gli garantisca il posto da titolare, cosa che all'Inter… - aammaturo : RT @pap1pap: Di una cosa sono (quasi) certo. Inzaghi non si strappa i capelli se dybala non arriva, ma questo non depone a favore della per… - 12__Justin : RT @pap1pap: Di una cosa sono (quasi) certo. Inzaghi non si strappa i capelli se dybala non arriva, ma questo non depone a favore della per… - TConcilianti : @pap1pap Non sono per nulla d’accordo. Inzaghi lavora col gruppo che ha e deve portarli tutti dalla sua parte; sar… -