Inverno al buio e bonus azzerati? Il governo pensi a chi produce e fa impresa (Di mercoledì 13 luglio 2022) In questa estate sempre più sahariana, Il caldo divampa e l'acqua manca. Eppure Draghi sta già pensando al prossimo Inverno. Negli ultimi giorni, infatti, il suo esecutivo ha messo a punto il piano di austerity per fronteggiare le temperature siberiane del prossimo Natale per via del gas di Putin che mancherà sempre di più e, senza grandi alternative, costerà come il caviale. Per non parlare della luce (con balzi anche del 600%). Come rimediare alle super-impennate? Palazzo Chigi, senza dover arrivare ai drastici razionamenti appena decisi in Germania, sta varando un "tot" di misure, dagli orari notturni limitati di riscaldamento dei termosifoni alle riduzioni imposte dall'alto delle temperatura per i caloriferi, in modo da contenere in qualche modo i costi energetici che stanno crescendo vertiginosamente. Ed è anche previsto un coprifuoco notturno dei lampioni nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) In questa estate sempre più sahariana, Il caldo divampa e l'acqua manca. Eppure Draghi sta già pensando al prossimo. Negli ultimi giorni, infatti, il suo esecutivo ha messo a punto il piano di austerity per fronteggiare le temperature siberiane del prossimo Natale per via del gas di Putin che mancherà sempre di più e, senza grandi alternative, costerà come il caviale. Per non parlare della luce (con balzi anche del 600%). Come rimediare alle super-impennate? Palazzo Chigi, senza dover arrivare ai drastici razionamenti appena decisi in Germania, sta varando un "tot" di misure, dagli orari notturni limitati di riscaldamento dei termosifoni alle riduzioni imposte dall'alto delle temperatura per i caloriferi, in modo da contenere in qualche modo i costi energetici che stanno crescendo vertiginosamente. Ed è anche previsto un coprifuoco notturno dei lampioni nelle ...

