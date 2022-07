Intrigo Dybala | il piano di Marotta e la chiamata di Spalletti | Mou ci spera sullo sfondo

(Di mercoledì 13 luglio 2022)ancora deve sciogliere i dubbi sul suo futuro: Inter, Roma e Napoli ci pensano ma ancora nessuno ha preparato l’affondosi sta allenando da solo a Torino con un gruppo di preparatori per farsi trovare pronto al momento di unache al momento non è ancora arrivata. Diversi i colloqui con l’Inter eavrebbe un: prima due cessioni davanti (Sanchez e Dzeko) e poi l’affondo per la Joya. Il Napoli intanto con i soldi di Koulibaly potrebbe convincere l’argentino elo ‘chiama’ per esaltare il ‘Maradona’. Mourinho attende alla finestra ma potrebbe offrirgli un ruolo di rilievo rispetto agli altri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Undi mercato che si scioglierà solamente quando una delle tessere di questo domino cadrà, ... Napoli, non tramonta. Il Napoli tiene gli occhi aperti, pronto a cominciare la campagna ...... Gianluca Di Marzio ha voluto aggiornare la situazione di. Il noto cronista di Sky Sport ha fatto capire come il futuro dell'argentino sia un vero e proprio, un mistero di mezza ...Bologna, 12 luglio 2022 - Tutti pazzi per Nikola Milenkovic. Juventus, Inter e Napoli stanno monitorando la situazione del centrale della Fiorentina, che ha già le valigie in mano ed è pronto ad inizi ...Kalidou Koulibaly è al centro di un vero e proprio intrigo di calciomercato, il difensore centrale potrebbe dire addio in questa sessione per approdare al Chelsea.