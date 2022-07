Pubblicità

Gazzetta_it : Vidal via, Sanchez quasi: l'Inter finalmente scioglie i nodi - AlfredoPedulla : L’#Inter ha detto a #Felicevich, agente di #Sanchez, di essere disposta ad alzare la percentuale buonuscita fino al… - FBiasin : #Sanchez è arrivato nel ritiro dell’#Inter, il responsabile all’ingresso gli ha indicato la buonuscita. - AAngelo1994 : Dybala è già dell'Inter, si liberano in un modo dell'altro di Sanchez, illusione e basta - cmdotcom : #Inter, #Sanchez è tornato e non ha fretta di andarsene: le condizioni del cileno che rallentano l'addio -

Ma l'approdo all'scatterà subito dopo che le strade dell'e disi saranno separate. Il cileno ha 7 milioni di buone ragioni per traccheggiare e resistere al lavorio ai suoi fianchi ...Soprattutto visto che ogni discorso con l'è per il momento accantonato, almeno fino a quando i nerazzurri non si libereranno almeno di. E Dybala, ad un mese esatto dall'inizio del ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Edin Dzeko non vuole lasciare i nerazzurri e complica il piano dell'Inter e di Beppe Marotta per arrivare a Paulo Dybala ...