Inter già a ritmo di Lu-La: Inzaghi ha il miglior attacco della Serie A (Di mercoledì 13 luglio 2022) La prima amichevole dell’Inter a Lugano ha subito rimesso al centro del progetto Lukaku e Lautaro: Inzaghi può davvero sognare Un sostanzioso poker per inaugurare la nuova stagione: l’Inter di Simone Inzaghi riparte con l’acceleratore a tavoletta travolgendo il Lugano e mettendo già in mostra alcune delle sue migliori qualità. Prima fra tutte la ritrovata complicità tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La coppia dei sogni nerazzurri ha mostrato i primi sprazzi dell’intesa che fu anche in territorio svizzero, con l’argentino a rimpinguare il bottino con una doppietta rubando la scena al rientro del totem belga. Ma le notizie Interessanti per il Biscione sono arrivate anche da un brillante Correa e dalla variante tattica del trequartista. Che sia il Tucu, il famigerato Paulo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) La prima amichevole dell’a Lugano ha subito rimesso al centro del progetto Lukaku e Lautaro:può davvero sognare Un sostanzioso poker per inaugurare la nuova stagione: l’di Simoneriparte con l’acceleratore a tavoletta travolgendo il Lugano e mettendo già in mostra alcune delle suei qualità. Prima fra tutte la ritrovata complicità tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La coppia dei sogni nerazzurri ha mostrato i primi sprazzi dell’intesa che fu anche in territorio svizzero, con l’argentino a rimpinguare il bottino con una doppietta rubando la scena al rientro del totem belga. Ma le notizieessanti per il Biscione sono arrivate anche da un brillante Correa e dalla variante tattica del trequartista. Che sia il Tucu, il famigerato Paulo ...

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Inter si sta lavorando ora alla risoluzione di Vidal. Su Skriniar si aspetta offerta del Psg che possa avvicinarsi… - AlfredoPedulla : #Pinamonti, confermata l’accelerata #Monza anticipata giovedì. Se l’#Atalanta non rilancia, occhio sempre, possibil… - MarcoBarzaghi : ????????#Lukaku continua ad allenarsi con il preparatore dell’@Inter a Olbia in vista del rientro ad Appiano Gentile. I… - criiistian___ : @90ordnasselA ??Fonte personale, l'inter di quest'anno farà la difesa skriniar bremer bastoni e arriverà pure dybala… - gianpieromarino : RT @linea_inter: Fossi nella dirigenza, dopo le parole di Cairo, mi terrei #Skriniar e direi a #Bremer di aspettare gennaio per liberarsi a… -