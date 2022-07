Inflazione Usa alle stelle | mai così alta dal 1981 Borse giù | Wall Street verso avvio pesante

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Numeri chiave per capire se la Fed sarà più aggressiva del previsto. In Europa preoccupa la crisi energetica. Il Brent risale sopra i 100 dollari al barile, in rialzo il prezzo del gas. L'euro mantiene la parità sul dollaro. A Piazza Affari Saipem ancora giù

Pubblicità

classcnbc : +++#Usa????, #inflazione giugno: +9,1 % a/a precedente: +8,6% a/a previsione: +8,8% a/a Dato maggiore del previsto+++ #inflation #US #CPI - infoiteconomia : Usa: inflazione galoppa, a giugno accelera al 9,1% NEW YORK - infoiteconomia : Inflazione Usa sopra le stime a giugno 2022 - InvestingItalia : Usa: l'inflazione continua a correre, +9,1% a giugno - - iconanews : Usa: inflazione galoppa, a giugno accelera al 9,1% -

...Brancaleone sgangherata che siamo stati finora è chiaro che tutto diventa più difficile" Oltre all'autonomia energetica glireggono anche per il rapporto tra aumenti salariali eche ...Nuova fiammata dell'negli Stati Uniti in giugno. I prezzi al consumo sono saliti del 9,1% su base annua, sopra le attese degli analisti che scommettevano su +8,8%. Su base mensile l'aumento è stato dell'1,3%. ...(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Accelerano al ribasso le Borse europee dopo il dato dell'inflazione negli Stati Uniti. Milano perde l'1,84% con il Ftse ...(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Nuova fiammata dell'inflazione negli Stati Uniti in giugno. I prezzi al consumo sono saliti del 9,1% su base annua, ...