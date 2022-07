Pubblicità

Incredible sviluppo del mercato. Poche ore dopo l'annuncio da parte di Chip Ganassi del rinnovo con Alex Palou per il 2023 ,(la casa madre in Formula 1, non il team) ha annunciato di essersi assicurata lo spagnolo, campione in carica della serie, per la medesima stagione. Il tutto senza parlare di, ...Si è completata ieri a Portimao, in Portogallo, la due giorni di test organizzata dallaper il pilota californiano Colton Herta , tra i protagonisti del campionatoe in predicato di diventare, in un prossimo futuro, il principale candidato americano ad un sedile da pilota ... IndyCar: McLaren Racing annuncia Palou, ma Ganassi lo conferma Alex Palou lascerà il Ganassi Racing alla fine della stagione per unirsi alla Arrow McLaren SP, contravvenendo al comunicato diffuso ieri dalla squadra di Chip Ganassi.McLaren (la casa madre in Formula 1, non il team IndyCar) ha annunciato di essersi assicurata lo spagnolo, campione in carica della serie, per la medesima stagione. Prenderà il posto di Ricciardo