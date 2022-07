Incendio Centocelle, la testimonianza choc di Barbareschi: “Ho visto due piromani buttare benzina sull’erba” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mentre prosegue la conta dei danni e si continuano a firmare provvedimenti per cercare di limitare gli effetti disastrosi del drammatico Incendio di Centocelle oggi arriva una testimonianza che aggiunge ulteriori elementi a quanto accaduto. Sì perché il noto attore e regista Luca Barbareschi, in un’intervista, ha dichiarato di aver visto due persone intente a incendiare l’erba. La testimonianza Barbareschi ha parlato a il Messaggero. “Sabato mattina mi trovavo sulla Casilina con lo scooter quando ho visto un uomo correre sulla carreggiata e andare verso un cespuglio“. L’attore spiega che, insieme ad un altro individuo, stava “buttando benzina appiccando il fuoco alle sterpaglie“. Una scena surreale, dice Barbareschi: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mentre prosegue la conta dei danni e si continuano a firmare provvedimenti per cercare di limitare gli effetti disastrosi del drammaticodioggi arriva unache aggiunge ulteriori elementi a quanto accaduto. Sì perché il noto attore e regista Luca, in un’intervista, ha dichiarato di averdue persone intente a incendiare l’erba. Laha parlato a il Messaggero. “Sabato mattina mi trovavo sulla Casilina con lo scooter quando houn uomo correre sulla carreggiata e andare verso un cespuglio“. L’attore spiega che, insieme ad un altro individuo, stava “buttandoappiccando il fuoco alle sterpaglie“. Una scena surreale, dice: ...

