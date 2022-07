Incendio a Roma | Luca Barbareschi | “Ho visto due piromani buttare benzina e dare fuoco alle sterpaglie Gualtieri? È città talmente marcia che ogni sindaco finisce per non fare nulla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Sabato mattina ero sulla Casilina in scooter con mio figlio. Lo stavo accompagnando in una pista di go-kart da quelle parti. Eravamo a trecento metri dal Gra, quando vedo un uomo correre sulla carreggiata e dirigersi verso un cespuglio. E, lì, insieme a un altro stavano buttandoe appiccavano il“. A raccontarlo èche ha rivelato al Messaggero questo episodio di cui è stato casualmente testimone nella giornata di sabato 9 luglio a: una scena che è stata il preludio dell’di vaste proporzioni che ha distrutta un’ampia area nel quartiere di Centocelle. “Ma mai – ha detto l’attore e regista- avrei immaginato di vedere due pini. Mi sono fermato un attimo: non ho chiamato le ...