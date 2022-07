Incendi Roma, l’allarme dei medici: “Rischio bomba ecologica” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Critica e preoccupante la questione Incendi nella Capitale anche dalla prospettiva di medici e addetti ai lavori, soprattutto in relazione ai residenti dei quadranti della città interessati. “Se i dati non cambieranno, nella zona di Centocelle si rischia l’emergenza sanitaria. – ha detto ad esempio Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma – I fumi in quell’area hanno prodotto moltissima diossina, si è sprigionata una vera bomba ecologica. Parliamo di sostanze nocive e cancerogene che possono provocare tumori. La situazione è molto difficile e se continuerà per lungo tempo il contatto con le sostanze tossiche c’è un serio Rischio per la salute dei cittadini”. I residenti nelle case nelle vicinanze del rogo, continua Magi, “devono tenere le finestre chiuse ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) Critica e preoccupante la questionenella Capitale anche dalla prospettiva die addetti ai lavori, soprattutto in relazione ai residenti dei quadranti della città interessati. “Se i dati non cambieranno, nella zona di Centocelle si rischia l’emergenza sanitaria. – ha detto ad esempio Antonio Magi, presidente dell’Ordine deidi– I fumi in quell’area hanno prodotto moltissima diossina, si è sprigionata una vera. Parliamo di sostanze nocive e cancerogene che possono provocare tumori. La situazione è molto difficile e se continuerà per lungo tempo il contatto con le sostanze tossiche c’è un serioper la salute dei cittadini”. I residenti nelle case nelle vicinanze del rogo, continua Magi, “devono tenere le finestre chiuse ...

