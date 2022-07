In vendita i biglietti per Milan-Udinese: prezzi da 14 euro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si avvicina l’esordio del Milan campione d’Italia nella Serie A 2022-2023, previsto tra un mese esatto, sabato 13 agosto a San Siro contro l’Udines (fischio d’inizio alle ore 18.30). I precedenti casalinghi contro i bianconeri alla prima giornata di campionato sorridono ai rossoneri, con uno score di due vittorie e un pareggio nei tre precedenti. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si avvicina l’esordio delcampione d’Italia nella Serie A 2022-2023, previsto tra un mese esatto, sabato 13 agosto a San Siro contro l’Udines (fischio d’inizio alle ore 18.30). I precedenti casalinghi contro i bianconeri alla prima giornata di campionato sorridono ai rossoneri, con uno score di due vittorie e un pareggio nei tre precedenti. Calcio e Finanza.

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? Roma-Cremonese ??? Roma-Monza ?? Dalle 12:00 di domani, gli abbonati Plus potranno acquistare biglietti extra ?? V… - SolenghiTullio : Albintimilium Theatrum fEst VENERDÌ 15 LUGLIO ORE 21:00 Teatro Romano di Ventimiglia “Orlando furioso” di Ludovico… - cwtchvlou : @APOC4LYPSW la prevendita la paghi in ogni caso, però non vuol dire che ci sia una vendita generale. i biglietti so… - Lallame1 : Urge una comunicazione ufficiale che faccia chiarezza . Ci sono ancora biglietti disponibili in qualche punto vendi… - checcomas : @borbonico1926 @PolliceAzzurro Allo stesso modo potremmo dire a te: chi sei tu per criticare l’operato di un’aziend… -