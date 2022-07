In nome del populismo | Conte vuole lasciare il governo che dà soldi ai lavoratori

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La lunga notte dell’avvocato avrà portato consiglio? Nessuno si aspetta una conversione come quella dell’Innominato nella sua terribile veglia notturna ma un minimo di senso della realtà, questo si. Il fatto è che è difficile non rompere perché Marco Travaglio, Paola Taverna, Alessandro Di Battista, il “raggiano” Gianluca Ferrara e compagnia cantante martellano come fabbri perché il M5s torni libero e bello. Ma è ancora più difficile rompere dopo che il presidente del Consiglio ti ha dato abbastanza ragione sull’urgenza di un intervento a favore del potere d’acquisto deie dei pensionati: come fai adesso a trovare una scusa credibile per prendere cappello? All’incontro con i leader di Cgil Cisl e Uil insieme al presidente del Consiglio c’erano Andrea Orlando, architetto della possibile soluzione sul salario minimo agganciato ai più comuni contratti, Stefano ...