In memoria del senso alla vita di Amedeo Ricucci (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra i pochi vantaggi dell’invecchiare vi è una nuova leggerezza con cui si affronta la vita. Ansie e rimorsi lasciano spazio ad una tranquillità che fa apprezzare la metà piena del bicchiere. La paura di morire cessa di essere ossessione da adulto post-adolescenziale. Dall’astratta ricerca iniziale del senso-della-vita si passa col tempo al pragmatico compromesso del dare un senso-alla-vita, come fossero due fasi contrapposte. Pochi sono coloro che, grazie ad un percorso inverso, trovano da subito e per prima una ragione d’essere grazie al proprio lavoro; che svolgono con maturità professionale e passione giovanile. Amedeo Ricucci apparteneva a questa rara categoria. Dagli esordi da freelance fino all’attività da Senior Foreign Correspondent ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra i pochi vantaggi dell’invecchiare vi è una nuova leggerezza con cui si affronta la. Ansie e rimorsi lasciano spazio ad una tranquillità che fa apprezzare la metà piena del bicchiere. La paura di morire cessa di essere ossessione da adulto post-adolescenziale. Dall’astratta ricerca iniziale del-della-si passa col tempo al pragmatico compromesso del dare un, come fossero due fasi contrapposte. Pochi sono coloro che, grazie ad un percorso inverso, trovano da subito e per prima una ragione d’essere grazie al proprio lavoro; che svolgono con maturità professionale e passione giovanile.apparteneva a questa rara categoria. Dagli esordi da freelance fino all’attività da Senior Foreign Correspondent ha ...

Pubblicità

g1usy22 : RT @rosaroses93: Non so come dirlo a b0rs3ll1 senza farle venire un infarto ma io sono del '93 e non solo non ho mai indossato un grembiule… - Loca6blanca : @jacopo_iacoboni Gli italiani hanno dimostrato negli ultimi 20 anni che la memoria corta non è solo del moscerino - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #13luglio 1979 il Ten. Col. dei CC #AntonioVarisco, comandante del Nucleo traduzione e scorte del Tribunale, è assas… - salutiawilli : RT @BrufoloBill: @adelestancati @lidiafera1975 @lagatta4739 @LaPupaprisca @scimonelli @dario39355099 @MaraBussani @salutiawilli @Faustantho… - cicciodevilla : RT @paoloparenti9: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia #IlVeroCalendariodelDuce Oggi, ricordiamo una delle tante stragi compiute dai nazisti e… -