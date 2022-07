In Italia 110.168 nuovi casi e 106 morti. Tasso di positività al 26,8% (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Sono 110.168 i nuovi casi di Covid nella giornata di mercoledì 13 luglio, contro i 142.967 del giorno precedente. I tamponi effettuati sono 410.435 (ieri 550.706) con un Tasso di positività che passa dal 26% al 26,8%. I decessi delle ultime 24 ore sono 106 (ieri 157). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale cosi' a 169.496. Sono 13 in più le terapie intensive (ieri +15) che diventano 388 in tutto, con 59 ingressi del giorno, e sono 102 in più i ricoveri ordinari (ieri + 270) per un totale di 9.826. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi Covid è oggi la Lombardia con 15.185 nuovi contagi seguita da Campania con 12.700, Veneto con 10.885, Lazio con 10.062 ed Emilia Romagna con 9.685. I casi ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Sono 110.168 idi Covid nella giornata di mercoledì 13 luglio, contro i 142.967 del giorno precedente. I tamponi effettuati sono 410.435 (ieri 550.706) con undiche passa dal 26% al 26,8%. I decessi delle ultime 24 ore sono 106 (ieri 157). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale cosi' a 169.496. Sono 13 in più le terapie intensive (ieri +15) che diventano 388 in tutto, con 59 ingressi del giorno, e sono 102 in più i ricoveri ordinari (ieri + 270) per un totale di 9.826. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùCovid è oggi la Lombardia con 15.185contagi seguita da Campania con 12.700, Veneto con 10.885, Lazio con 10.062 ed Emilia Romagna con 9.685. I...

Pubblicità

Giornaleditalia : #covidbollettinocovidcontagi Covid Italia: contagi 110.168. Il tasso di positività sale ancora: è al 26,8% - ilcirotano : In Italia 110.168 nuovi casi e 106 morti. Tasso di positività al 26,8% - - sulsitodisimone : In Italia 110.168 nuovi casi e 106 morti. Tasso di positività al 26,8% - telodogratis : Covid oggi Italia, 110.168 contagi e 106 morti: bollettino 13 luglio - IlnazionalistaD : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 110.168 nuovi casi, i morti sono 106 -