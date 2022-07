In Germania mancano almeno 150mila operai specializzati. Per la Confartigianato la causa è l’istruzione: troppi giovani nelle università (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Germania ha necessità urgente di operai e tecnici specializzati, agli uffici di collocamento sono ufficialmente aperte 150mila offerte e la Confartigianato tedesca (Zdh) ritiene le esigenze siano ancora più ampie (almeno 250mila lavoratori), perché non tutte le aziende ricorrono al collocamento. Il problema, indica il presidente di Zdh Hans-Peter Wollseifer, è che il numero degli studenti cala e la maggioranza predilige sempre una formazione universitaria a una professionale. Per questo propone che l’istruzione professionale venga promossa in tutte le scuole generaliste e nei ginnasi e venga equiparata per legge agli studi universitari. Il ricambio è ancor più impellente per via dei tanti artigiani alla soglia della pensione. Argomenti che Wollseifer ha avuto modo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha necessità urgente die tecnici, agli uffici di collocamento sono ufficialmente aperteofferte e latedesca (Zdh) ritiene le esigenze siano ancora più ampie (250mila lavoratori), perché non tutte le aziende ricorrono al collocamento. Il problema, indica il presidente di Zdh Hans-Peter Wollseifer, è che il numero degli studenti cala e la maggioranza predilige sempre una formazione universitaria a una professionale. Per questo propone cheprofessionale venga promossa in tutte le scuole generaliste e nei ginnasi e venga equiparata per legge agli studi universitari. Il ricambio è ancor più impellente per via dei tanti artigiani alla soglia della pensione. Argomenti che Wollseifer ha avuto modo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : In Germania mancano almeno 150mila operai specializzati. Per la Confartigianato la causa è l’istruzione: troppi gio… - VDiPucchio : La Germania ha tirato fuori le ????! Quelle che mancano al nostro governo! - Gaetano2019 : @AsrToto @masscuzz @romeoagresti @cfbayern A scadenza si anche meno. ma mancano ancora due anni e se lo vuoi paghi… - tiuz2005 : Belli, bellissimi tutti questi speciali tv dedicati ai Mondiali vinti in Spagna nel 1982, in Germania nel 2006, all… - LAPECORANERA9 : RT @ReboAlexa: @Theskeptical_ Ma chi lo dice che i fertilizzanti come l’azoto mancano solo in Olanda? Anche in Germania e Italia sta montan… -