In fondo che succede? Il mercato delle neo promosse (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non soltanto big. Perché se in Italia a far parlare è soprattutto il calciomercato delle prime della classe, anche le squadre che dovranno lottare per non retrocedere hanno iniziato a darsi battaglia a suon di acquisti e rinforzi. La squadra più attiva in questo senso è il Monza di Silvio Berlusconi che, dal giorno della promozione in Serie A, ha iniziato una campagna di rafforzamento degna delle squadre di medio-alta classifica. Questa la situazione dei club che durante la prossima stagione punteranno alla salvezza. Monza Ansa Stefano Sensi posa con la nuova maglietta del Monza In Brianza sono già arrivati Cragno, Sensi, Carboni, Ranocchia, Marlon e Pessina: tutti cercati da squadre con obiettivi più prestigiosi ma che hanno subito accettato l’offerta del Monza, affascinati dal progetto di Berlusconi. Ma il lavoro dell’ad ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non soltanto big. Perché se in Italia a far parlare è soprattutto il calcioprime della classe, anche le squadre che dovranno lottare per non retrocedere hanno iniziato a darsi battaglia a suon di acquisti e rinforzi. La squadra più attiva in questo senso è il Monza di Silvio Berlusconi che, dal giorno della promozione in Serie A, ha iniziato una campagna di rafforzamento degnasquadre di medio-alta classifica. Questa la situazione dei club che durante la prossima stagione punteranno alla salvezza. Monza Ansa Stefano Sensi posa con la nuova maglietta del Monza In Brianza sono già arrivati Cragno, Sensi, Carboni, Ranocchia, Marlon e Pessina: tutti cercati da squadre con obiettivi più prestigiosi ma che hanno subito accettato l’offerta del Monza, affascinati dal progetto di Berlusconi. Ma il lavoro dell’ad ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : È per sottolineare che pur appartenendo a un “gruppo target”, in quanto donna e disabile, insultarla, in fondo, era… - RaphaelRaduzzi : Burioni che tocca il fondo. - vladiluxuria : Indipendentemente dal venire o meno a mangiare la pizza “dal presidente”a #Napoli chiedo solo al proprietario di ri… - dodo84663803 : @Antonel98214521 Il virus è sempre quello è continuerà a circolare come tt gli altri virus...se i babbi la smettess… - minfIwer : se tu stesso dici che chiamandolo così ci resta male c'è un problema di fondo idgaf se per loro è normale e ci sche… -

Torino, MiSE: 50 milioni investimenti su automotive e aerospazio ...richiedere - attraverso procedure più semplici e veloci - contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di riconversione e riqualificazione in un territorio che ... TIM, fondo Cvc smentisce nuova proposta per TIM Enterprise ...smentisce che sia stata presentata una seconda offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza di una società di TIM di nuova costituzione ridenominata Enterprise Co". Lo fa sapere il fondo di ... Open Nature premia il video di Samuele Ronchini Girato all’Osservatorio astronomico di Campo imperatore e ispirato a Gw 170817, l’evento che segnò la nascita dell’astronomia multimessaggera, il video di Samuele Ronchini – dottorando al Gssi e assoc ... 1,8 miliardi di € dell’UE per progetti in tecnologie pulite Contesto Con le risorse provenienti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che entro il 2030 supereranno 38 miliardi di €, il Fondo per l’innovazione si propone di fornire i giusti ... ...richiedere - attraverso procedure più semplici e veloci - contributi aperduto e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di riconversione e riqualificazione in un territorio......smentiscesia stata presentata una seconda offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza di una società di TIM di nuova costituzione ridenominata Enterprise Co". Lo fa sapere ildi ... In fondo che succede Il mercato delle neo promosse Girato all’Osservatorio astronomico di Campo imperatore e ispirato a Gw 170817, l’evento che segnò la nascita dell’astronomia multimessaggera, il video di Samuele Ronchini – dottorando al Gssi e assoc ...Contesto Con le risorse provenienti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che entro il 2030 supereranno 38 miliardi di €, il Fondo per l’innovazione si propone di fornire i giusti ...