In arrivo La strada del silenzio | la nuova serie tv thriller di Canale 5

Mediaset è pronta ad accogliere una nuova serie tv. Si tratta de La strada del silenzio, basata su dinamiche thriller. Il titolo, presentato ad aprile, a Cannes, al Mercato Internazionale dei Programmi Televisivi (MIPTV), è stato girato in Grecia, nelle città di Atene ed Eleusi. Stando alle premesse, sembra che si tratterà di un viaggio davvero emozionante. La storia è stata anche acclamata da Athens Voice che l'ha definita come una tra le migliori serie tv prodotte nel Paese. La strada del silenzio prende spunto da una famosa favola intitolata Il pifferaio di Hamelin. Una giornata, iniziata come tante, si trasformerà in un ...

Film stasera in TV da non perdere mercoledì 13 luglio 2022
La vita di un uomo viene sconvolta dall'arrivo di una figlia. Dear John, ore 21:00 su Sky Cinema ... La strada del silenzio, ore 21:20 su Canale 5 Serie thriller greca incentrata sulla scomparsa di ...