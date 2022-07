Ilary Blasi vicina a Cristiano Iovino? Chi è il personal trainer che infiamma il gossip (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fino a qualche giorno fa si vociferava che la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse dovuta ad un tradimento di lui, oggi si narra anche di messaggini compromettenti tra la conduttrice tv e Cristiano Iovino. Ma chi sarà mai questo personal trainer dal fisico scolpito che sta infiammando i social? LEGGI ANCHE :– Totti e Ilary Blasi, la separazione commentata anche da Sonia Bruganelli e Alba Parietti: cosa scrivono sui social Ilary Blasi e Cristiano Iovino? Si parla di una ‘vicinanza’ tra i due Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dalle pagine di Chi, Alfonso Signorini ha fatto sapere che Ilary ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fino a qualche giorno fa si vociferava che la separazione tra Francesco Totti efosse dovuta ad un tradimento di lui, oggi si narra anche di messaggini compromettenti tra la conduttrice tv e. Ma chi sarà mai questodal fisico scolpito che stando i social? LEGGI ANCHE :– Totti e, la separazione commentata anche da Sonia Bruganelli e Alba Parietti: cosa scrivono sui social? Si parla di una ‘nza’ tra i due Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dalle pagine di Chi, Alfonso Signorini ha fatto sapere che...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Livia_DiGioia : RT @visionaria_io: Ok, Totti e Ilary Blasi si sono lasciati ma mi confermate che Matteo Renzi e le figure demmerda stanno ancora insieme? - vanillanera : RT @arsagaidra: Io come Ilary Blasi che evade viaggiando chissà dove dopo le delusioni della vita cioè io lo faccio su google maps perché n… -