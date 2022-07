Ilary Blasi torna su Instagram dopo l’annuncio della rottura con Totti: le foto pubblicate (Di mercoledì 13 luglio 2022) A quasi 24 ore dall’annuncio, dato via comunicato stampa, della fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata su Instagram, dove ha pubblicato delle story. Lo ha fatto senza scrivere nulla, postando semplicemente delle foto che la ritraggono mentre assieme ai tre figli avuti dall’ormai ex marito – Chanel, Cristian e Isabel – sale sull’aereo che li porterà in vacanza in Africa, per la precisione in Tanzania. Non solo, perché la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 ha pubblicato anche un paio di foto del suo look, in particolare dei calzini e dei sandali griffati Gucci. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilary Blasi, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) A quasi 24 ore dal, dato via comunicato stampa,fine del matrimonio con Francescota su, dove ha pubblicato delle story. Lo ha fatto senza scrivere nulla, postando semplicemente delleche la ritraggono mentre assieme ai tre figli avuti dall’ormai ex marito – Chanel, Cristian e Isabel – sale sull’aereo che li porterà in vacanza in Africa, per la precisione in Tanzania. Non solo, perché la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 ha pubblicato anche un paio didel suo look, in particolare dei calzini e dei sandali griffati Gucci. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di ...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Liliwhities : RT @harsiness: ilary blasi che se ne parte per le vacanze lasciando l’italia intera a piangere per il suo divorzio è il mio spirito guida h… - infoitcultura : Separazione Totti-Blasi, la sorella di Ilary commenta sui social -