Ilary Blasi “scappa” dall’Italia | dove si è diretta con i figli

A poche ore da quando la notizia della fine del suo matrimonio con Francesco Totti è stata di dominio pubblico, Ilary Blasi ha fatto le valige ed ha preso un aereo privato assieme ai figli avuti con l'ex calciatore, Cristian, Chanel e la più piccola, Isabel. La conduttrice dell'Isola dei Famosi e i suoi ragazzi sono atterrati qualche ora dopo in Tanzania, una meta decisamente insolita per il jet set internazionale, che preferisce luoghi di mare come la Sardegna o le Baleari. Forse perché lì difficilmente i giornalisti riusciranno a raggiungerli per documentare le prime ferie estive di Ilary da mamma separata e (forse) single.

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - whoisgiorgias : RT @yleniaindenial1: con il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi capisco perfettamente cosa hanno provato i miei nonni quando si sono… - MAIKOL1212 : Fabrizio Corona vs Ilary Blasi... e non le manda a dire -