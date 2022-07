Ilary Blasi posta le prime foto con i figli in Africa dopo la separazione. E Totti non c’è (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lontano, lontanissimo. Ilary Blasi è sbarcata poche ore fa in Tanzania portando con sé i tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e la sorella Silvia. Una fuga programmata, dall’inevitabile ciclone mediatico che ha sconvolto la sua famiglia dopo il comunicato sulla separazione scritto sia dalla presentatrice sia da Francesco Totti. Con toni diversi e contenuti non condivisi, come qualcuno ha ribadito anche oggi. Domani su Chi usciranno le foto dell’ex capitano romanista con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Ilary ha deciso di partire il giorno dopo l’annuncio che ha scosso l’Italia. Destinazione Africa, una promessa fatta da tempo ai figli. Un resort di extra lusso, un safari già organizzato e il telefono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lontano, lontanissimo.è sbarcata poche ore fa in Tanzania portando con sé i tre(Cristian, Chanel e Isabel) e la sorella Silvia. Una fuga programmata, dall’inevitabile ciclone mediatico che ha sconvolto la sua famigliail comunicato sullascritto sia dalla presentatrice sia da Francesco. Con toni diversi e contenuti non condivisi, come qualcuno ha ribadito anche oggi. Domani su Chi usciranno ledell’ex capitano romanista con la nuova fiamma Noemi Bocchi.ha deciso di partire il giornol’annuncio che ha scosso l’Italia. Destinazione, una promessa fatta da tempo ai. Un resort di extra lusso, un safari già organizzato e il telefono ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - RtTanzania : RT @ILMONDO56028347: #IlaryBlasi in #Africa con i #figli Subito dopo l’annuncio della #rottura con il #Pupone, è volata in #Tanzania con la… - FQMagazineit : Ilary Blasi e le prime foto dopo la notizia delle fine del matrimonio con Totti: via con i figli -