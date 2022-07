Ilary Blasi lascia l’Italia | cos’è successo dopo la rottura con Totti

(Di mercoledì 13 luglio 2022) In queste orein queste ore ha deciso dire, subitolacon Francesco: dove sta adesso la showgirl. Continua a far parlare la latra Francesco, che hato sotto choc tutto il pubblico italiano. I due sembravano inseparabili ed invece alla fine L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - AngoloDV : Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi e Totti: 'Stanateli' #fabriziocorona #ilaryblasi #totti #tottiblasi… - infoitcultura : Ilary Blasi, la prima foto della fuga: il dettaglio che rivela tutto -

e Francesco Totti: la storia di un amore da favola Quello trae Francesco Totti è stato un amore che ha fatto sognare l'Italia per circa vent'anni. Un amore che ha fatto capire ...- - > Ansa . Perch ci colpisce tanto la notizia della separazione die Francesco Totti Perch sono giorni che siti internet, giornali, riviste, telegiornali e social network non parlano d'altro Perch ci scandalizza la fine di un amore in una società, ...La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è e resta un fatto privato, dove di mezzo ci sono anche tre figli. Di certo la crisi della coppia è stata vissuta in maniera pubblica e i Castelli Roma ...In queste ore Ilary Blasi in queste ore ha deciso di lasciare l'Italia, subito dopo la rottura con Francesco Totti: dove sta adesso la showgirl.