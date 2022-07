Ilary Blasi, la foto bollente dalla savana dopo l'addio a Totti | GUARDA (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilary Blasi dopo l'annuncio della separazione dal marito Francesco Totti è volata in Tanzania con i tre figli Christian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia per trascorrere qualche giorno di vacanza lontana da Roma e dai riflettori. dopo qualche giorno la showgirl ha rotto il silenzio pubblicando delle storie su Instagram in cui mostra il bellissimo lodge nella savana in cui alloggia e qualche foto in cui appare sorridente. Ai fan non è passato inosservato uno scatto in particolare, che mostra Ilary sul bordo di una vasca con vista sul magico panorama africano africane. Blasi è ripresa di spalle, con i capelli raccolti, e indossa solo degli slip neri. Una foto che molti hanno letto come un messaggio di libertà. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022)l'annuncio della separazione dal marito Francescoè volata in Tanzania con i tre figli Christian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia per trascorrere qualche giorno di vacanza lontana da Roma e dai riflettori.qualche giorno la showgirl ha rotto il silenzio pubblicando delle storie su Instagram in cui mostra il bellissimo lodge nellain cui alloggia e qualchein cui appare sorridente. Ai fan non è passato inosservato uno scatto in particolare, che mostrasul bordo di una vasca con vista sul magico panorama africano africane.è ripresa di spalle, con i capelli raccolti, e indossa solo degli slip neri. Unache molti hanno letto come un messaggio di libertà. ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - anitramare : RT @harsiness: ilary blasi che se ne parte per le vacanze lasciando l’italia intera a piangere per il suo divorzio è il mio spirito guida h… - Legra66 : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… -